Pais e responsáveis pelos estudantes têm até o dia 31 para efetivar matrículas na REME

A Secretaria de Municipal de Educação – Semed, através da Central de Matrículas, começou a receber nesta quinta-feira (18), no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho, os pais que perderam o primeiro período de efetivação da matrícula na Rede Municipal de Ensino – Reme. Esta é a chance para os pais ou responsáveis que não foram até a escola designada e, por isso, perderam a primeira designação.

O serviço de atendimento funcionará até o dia 31 de janeiro, no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho (Cefor), das 7h30 às 17h30. Caso percam mais esse prazo, os pais deverão procurar, pessoalmente, a Central de Matrículas para o encaminhamento a uma unidade onde há vaga.

O período de matrículas disponibilizará até dia 31 a efetivação ao pais que não foram à escola designada e perderam a primeira designação. Caso percam mais esse prazo, os pais deverão procurar, pessoalmente, a Central de Matrículas para o encaminhamento a uma unidade onde há vaga.

Além das 1.000 senhas disponíveis por dia, a Central de Matrículas está distribuindo senhas específicas para pessoas com prioridade de atendimento, como: gestante, pessoas com deficiência e idosos.

O administrador de empresas Clodoaldo Gregório, com três filhos matriculados na Rede Municipal, e que veio até a Central de Matrículas para efetivar a transferência de unidades, destacou a recepção na Semed. “O atendimento da equipe foi ótimo. Tem muita gente que veio aqui fazer matrícula, mas está sendo bem rápido. Gostei muito. Sem burocracia”.

Já a estudante Valesca Beatriz de Souza, que veio para fazer a matrícula de seu filho na Escola Alcídio Pimentel, elogiou o processo do setor de matrículas. “Foi muito bom o atendimento. Consegui me organizar e vim logo cedo para fazer a matrícula do meu filho e garanti uma vaga pra ele. Isso vai me ajudar muito”.

Os pais ou responsáveis pelo estudante devem ficar atentos aos prazos. De acordo com a chefe da Divisão de Matrículas, Adriana Cedrão, durante este período os pais ainda têm a possibilidade de conseguirem a vaga onde os pais desejam.

“Os pais, obedecendo aos prazos, têm mais chances de serem atendidos com a designação para uma unidade mais próxima de casa. Mas, se perderem a data prevista terão chances menores de matricular a criança na escola pretendida em primeira opção pelos pais. Isso acontece porque já atendemos outros pais nas escolas de primeira opção no período de pré matrícula, divulgado no mês de dezembro”, explica Adriana.

Ela ressalta que após essa data prevista os pais que procurarem a Central de Matrículas somente poderão matricular seus filhos onde houverem as vagas.

A Central de Matrículas fica na Semed – localizada na Rua Onicieto Severo, nº 460 – Vila Margarida.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários