Pane mecânica em veículo denuncia traficante

DOURADOS-MS (Correspondente) – Homem (43) é preso pela PRF transportando 230,7 kg de maconha. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira (11), em Dourados/MS.

Um veículo Celta estava parado as margens da rodovia, quando os policiais foram verificar o motorista tentou se evadir, mas acabou preso. O autor informou que reside em Natal/RN e foi contratado para levar o automóvel preparado com os entorpecentes de Maringá/PR até o interior do estado de São Paulo. O outro homem é um mecânico da região e apenas auxiliava o motorista com o carro.

O traficante foi encaminhado a PF do Município.

