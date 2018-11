Cozinheira sofre queimaduras após explosão de panela de pressão. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira (20), na Escola Estadual João Carlos Flores, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande/MS. No momento da explosão funcionários e professores juntamente com os alunos se assustaram devido ao grande estrondo da explosão. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima a UPA do Tiradentes. Apesar do incidente as aulas seguem normalmente.

