Para acelerar mobilidade urbana, prefeitura vai dividir corredor sudoeste em três lotes

Para acelerar a implantação do projeto de mobilidade urbana , lançado em 2012, a Prefeitura de Campo Grande vai dividir em três lotes as obras de recapeamento das vias que integram o corredor de transporte coletivo sudoeste, que desde o início do ano vem sendo executado pelo Exército. Até fevereiro será licitado o trecho da Avenida Bandeirantes e, logo em seguida, o da Marechal Deodoro e o do seu prolongamento, a Avenida Gunter Hans.

Os militares vão concluir até o final do ano o recapeamento e requalificação do trecho iniciado em fevereiro do ano passado, abrangendo as ruas Guia Lopes e Brilhante. Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Firose, em comum acordo com o Exército (e com aval da Caixa Econômica, agente financeiro da obra), está sendo feita a reprogramação das obras.

O secretário-adjunto, Ariel Serra, lembra que a manutenção do convênio com o Exército – firmado na gestão passada, que não conseguiu levar adiante a licitação – foi fundamental para evitar que a cidade perdesse R$ 180 milhões do mobilidade urbana, garantidos num financiamento junto à Caixa Econômica Federal em 2012.

“Se a obra não começasse em fevereiro e não houvesse o primeiro desembolso dois meses depois, simplesmente o contrato seria rescindido pela Caixa e a cidade perderia recurso de um projeto fundamental para modernizar o transporte coletivo”, observou.

O trecho do corredor do sudoeste que o Exército vai concluir envolve um investimento aproximado de R$ 6,5 milhões. “Não é apenas o recapeamento. É muito mais complexo. Envolve drenagem, inclusive em ruas adjacentes como a José Paes de Faria, Salgado Filho, além de boca de lobo, fiação subterrânea semafórica e corredor com material asfaltico mais resistente”, explica o secretário adjunto.

Corredor do sudoeste

O corredor do sudoeste do transporte coletivo abrange uma extensão de pouco mais de 12 quilômetros. O Exército será responsável pela conclusão do trecho da Rua Guia Lopes (entre Afonso Pena e Brilhante) e de 2,75 km da Brilhante. Será licitado a etapa seguinte de 4,92 km, que começa na Rua Marechal Deodoro, e seu prolongamento, Avenida Gunter Hans (em duas pistas) até o terminal Aero Rancho. O terceiro trecho é a Avenida Bandeirantes, com 3.890 km. O projeto prevê ainda a implantação de 6 km de drenagem. O custo total dos trechos é de R$ 24 milhões.

Bandeirantes

A primeira das duas licitações do Corredor Sudoeste que serão lançadas é a da Avenida Bandeirante, provavelmente em fevereiro. O projeto executivo prevê quase quatro quilômetros de recapeamento (3.890 km) e 2.468 quilômetros de drenagem, faixa exclusiva (na margem esquerda) para os ônibus, sinalização semafórica e pontos de embarque. Só a drenagem e pavimentação estão orçadas em R$ 8.216.116,00.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários