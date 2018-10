Para advogada-geral, democracia brasileira sai fortalecida das eleições

A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, afirmou que a democracia brasileira sai fortalecida do processo eleitoral. A declaração foi dada neste domingo (28/10), durante entrevista coletiva na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

“É preciso parabenizar o protagonista desta festa, que é o povo brasileiro. O povo brasileiro foi às urnas, exerceu seu poder. E isso é motivo de celebração e reconhecimento, porque é justamente através da soberania popular que nossa democracia se fortalece”, disse a advogada-geral.

A ministra também aproveitou a oportunidade para parabenizar o esforço da Justiça Eleitoral para que a eleição ocorresse com tranquilidade; da imprensa, que segundo Grace teve papel importante no combate à divulgação de notícias falsas; além do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e seu vice, General Mourão.

“Que eles saibam que contarão com instituições de Estado preparadas para dar todo apoio no que for necessário para a construção de um país melhor. Todos nós sabemos que esse é o desejo da nação brasileira. E nós, enquanto representantes de instituições de Estado, estamos à serviço do povo brasileiro”, concluiu a ministra.

Créditos Advogacia Geral da União

Comentários