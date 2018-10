Para combater a evasão escolar, Reinaldo lançou aplicativo que avisa aos pais ausência dos alunos

Com o objetivo de empoderar a comunidade escolar, reduzindo as faltas dos estudantes e, consequentemente, a evasão escolar – que é um dos grandes desafios da política educacional em todo o país – o Governo de Mato Grosso do Sul, na gestão do candidato à reeleição Reinaldo Azambuja (PSDB), lançou o aplicativo Mira Aula. Por meio dele, mensagens informando que o aluno não compareceu à aula é enviada aos pais e responsáveis dos alunos, em até 24 horas. Além da frequência, os pais recebem elogios e sugestões de pontos a serem melhorados nos alunos.

Em Mato Grosso do Sul são mais de 360 escolas estaduais e mais de 80% delas já fazem uso do “diário de classe digital”. “Apenas na primeira semana do segundo semestre foram registradas mais de quatro mil aulas com chamadas feitas no aplicativo e mais de quatro mil SMSs de frequência enviados aos responsáveis no mesmo período”, destaca o executivo do aplicativo Mira, Rangel Barbosa.

As informações também são encaminhadas para Secretaria Estadual por meio de relatórios, elaborados com inteligência de dados, e podem ser consultadas pelos diretores pelo portal da Mira. O app não demanda acesso à internet via Wi-Fi ou 3G para o funcionamento em sala de aula e não há consumo do pacote de dados do professor. Com o celular em mãos, ele só precisa de alguns toques para preencher o diário de classe digital.

Na primeira etapa do projeto, foi oferecido um tablet por aluno, tendo sido contemplados os estudantes dos 6º e 9º anos, bem como os professores de Língua Portuguesa e de Matemática, para que estes pudessem acessar o portal educacional desenvolvido pela Mira Educação, durante as aulas. Os Progetecs das escolas participantes e os multiplicadores dos NTEs Capital e Metropolitano também receberam tablets, para realizar o acompanhamento pedagógico do referido projeto. Aproximadamente 1.037 tablets foram distribuídos pela Mira Educação, nesta fase.

