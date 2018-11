Para Eduardo Rocha, Henrique Mandetta e Tereza Cristina são preparadíssimos para serem ministros

O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) comentou o anúncio de mais um parlamentar de Mato Grosso do Sul como ministro no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Para ele, Henrique Mandetta e Tereza Cristina são preparadíssimos.

O deputado federal Luiz Henrique Mandetta foi anunciado nesta tarde de terça-feira (20) para ser ministro da Saúde, e no último dia 07 a deputada federal Tereza Cristina foi definida para ocupar a função de ministra da Agricultura. Ambos são do DEM.

“Eu aplaudo as duas escolhas. São duas pessoas, cada um na sua área, super preparados. Mato Grosso do Sul só tem a ganhar com dois ministros na presidência da República. Parabéns aos dois e ao presidente Jair Bolsonaro pelas escolhas”, disse Eduardo Rocha.

