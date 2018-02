Para evitar mais Acidentes da Avenida Ceará, Junior Longo solicita mudança de ponto de ônibus

A esquina da Avenida Ceará com a Rua das Garças está entrando para as estatísticas de acidentes no trânsito de Campo Grande. Segundo comerciantes da região, foram registrados dois acidentes, na última semana de janeiro deste ano. Diante destes dados alarmantes o vereador Junior Longo (PSDB) solicitou a mudança do ponto de ônibus que fica próximo a essa localidade.

“A visibilidade dos motoristas que estão na Rua das Garças fica impedida quando o ônibus para no ponto que está na Avenida Ceará. Muitas vezes no intuito de entrar na avenida se arriscam e acabam provocando ou sendo vítima de acidentes de trânsito” pontuou o vereador tucano.

Também foi solicitada a instalação de braço de iluminação elétrica na Rua Ferreira Viana, em frente ao nº 1821, no Jardim Noroeste.

Ainda no Jardim Anache foi solicitada a limpeza de terreno baldio na Rua dos Corretores, e a manutenção das luminárias públicas da Rua dos Corretores, nas proximidades do nº 112.

Para o Conjunto União, Junior Longo solicitou a realização da operação tapa-buracos em toda extensão da Rua José Garcia Lopes Filho. Além da realização de cascalhamento e patrolamento na Rua Silvério Faustino, no bairro Oscar Salazar.

“Estamos percorrendo os bairros da Capital e as demandas de cada localidade estão sendo encaminhadas para a prefeitura tomar as devidas providências. É uma de nossas prerrogativas, ser intermediário entre a administração municipal e a população”, disse o vereador.

