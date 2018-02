Para Marun, a volta de André Puccinelli ao Governo de MS é a melhor saída

O MDB tem apostado na volta de André Puccinelli ao comando do Estado, e iniciou hoje (2) um projeto de visitar todo o estado de MS.

O partido se reuniu na manhã de hoje (2) na sede do partido na Capital, e o ministro Carlos Marun falou em nome da legenda. ‘Entendo que o melhor para Mato Grosso do Sul é a volta de André Puccinelli ao governo’, afirmou Marun.

O MDB inicia hoje o que Carlos Marun chamou de ‘Caravana do Progresso’. Uma série de encontros regionais, com lideranças políticas e demais órgãos da sociedade civil, com o objetivo de elaborar um plano de governo que será apresentado no início da campanha.

O primeiro encontro se inicia hoje (2) em Costa Rica e termina amanhã em Coxim. Por fim Marun destacou que este ‘caravana’ irá mostrar a ‘locomotiva’ que é André Puccinelli.

