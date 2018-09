Paraplégico volta a andar após estimulo elétrico nos EUA pela 1ª vez na história

Um novo estudo desenvolvido nos Estados Unidos fez um homem paraplégico dar alguns passos em uma esteira, após receber estímulos elétricos em sua medula espinhal. Esse é o primeiro caso de caminhada independente de uma pessoa com paralisia total dos membros inferiores da história.

O anúncio foi feito pela Mayo Clinic e pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, nesta segunda-feira (24) através de uma publicação feita pela conceituada revista Nature Medicine. O americano Jered Chinnock, de 29 anos, estava sem andar desde 2013, devido a um acidente de snowmobile (moto de neve) sofrido em 2016.

Desde então, ele começou a fazer parte da pesquisa científica desenvolvida pela Mayo Clinic, que incluiu 22 semanas de fisioterapia e a introdução de um eletrodo implantado cirurgicamente na medula. O implante por sua vez se conecta a um dispositivo que fica sob a pele do abdome do paciente e se comunica, por uma rede sem fio, com uma central que permite obter o controle total sobre local, controlando inclusive a frequência e a duração da estimulação elétrica.

Segundo Kendall Lee, neurocirurgião que participa do desenvolvimento da pesquisa, o estudo provou que as redes de neurônios abaixo de uma lesão na medula espinhal podem continuar funcionando mesmo após a paralisia, e foi a partir daí que os pesquisadores começaram a estudar a possibilidade de Chinnock ficar em pé e andar.

Foram necessárias 113 sessões de reabilitação para encontrar as configurações exatas que permitiriam maior independência para o paciente. Chinnock foi capaz de andar com a ajuda de um andador e de caminhar em uma esteira, mas quando o estimulo foi desligado, ele voltou à paralisia.

A descoberta foi recebida como uma ótima notícia para a ciência e para a saúde pública nos EUA, onde cuidados e tratamentos relacionados a pessoas com paralisia custam bilhões de dólares aos cofres públicos. Só para tratar pacientes com fraturas na medula óssea no país, o governo desembolsa anualmente 40 bilhões de dólares.

