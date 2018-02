Parceria com ISMAC levará curso de empreendedorismo e liderança a pessoas com deficiência

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria Municipal de Políticas para a Juventude, em parceria com o Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florisvaldo Vargas (ISMAC), promove, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, na sede da instituição, o curso de capacitação profissional para pessoas com deficiência. A ação busca proporcionar aos jovens a participação na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

São 80 vagas disponibilizadas para jovens e adultos com deficiência que desejam participar do curso. Durante cinco dias, serão apresentadas palestras, dinâmicas e orientações com relação à participação na sociedade e no ambiente de trabalho, utilizando técnicas de coaching e empresariais. Entre os temas que serão apresentados estão noções de marketing pessoal, comportamento organizacional, empreendedorismo, dicção e oratória, igualdade de gênero no mercado de trabalho, bullying positivo, motivação e liderança.

“Nós fizemos 14 turmas e mais de 1.800 alunos passaram pelo curso ano passado. Com essa parceria, será a primeira vez que vamos atingir o público de pessoas com deficiência e esperamos também oferecer uma nova realidade para eles, assim como fizemos com os estudantes em 2017”, disse o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.

O objetivo do curso é proporcionar aos estudantes formas de agirem de acordo com a realidade do mercado de trabalho e na sociedade, desenvolvendo interesses que vão ao encontro das capacidades e habilidades que cada um possui.

Potencialidades

O curso discute problemas, necessidades, potencialidades, direitos e deveres dos jovens, desenvolvimento de estudos e debates. Também serão debatidas pesquisas sobre as condições de vida da juventude campo-grandense, implementando ações de atendimento social, cultural e profissional.

Para o coaching e empresário, Denys Williams – que desde 2014 promove palestras – trabalhar com esse público será um grande desafio. Segundo ele, é importante tratar esses jovens sem diferença. “O que as pessoas com deficiência precisam é de oportunidades. Acreditar no próprio potencial e saberem que podem ser alguém grande na vida”. Para ele, é importante despertar neles o entendimento que também fazem parte da sociedade e que precisam se esforçar, como qualquer outra pessoa, para alcançar os objetivos.

Williams avalia que a falta de oportunidades é uma das questões que atingem pessoas que possuem alguma deficiência. “A realização cursos como esse pode transformar a vida de cada participante”, comentou.

Para a vice-presidente do ISMAC, Telma Nantes de Matos, a parceria entre poder público e instituições é o caminho para fomentar a participação das pessoas com deficiência na sociedade. “Precisamos preparar os jovens e adultos com deficiência para a vida profissional e conquista de sua cidadania. Uma ação como esta ressignifica os trabalhos a serem realizados para a inclusão destes cidadãos”, destacou Telma.

Serviço:

Para quem deseja realizar a inscrição e participar do curso, é preciso entrar em contato com o ISMAC, pelo telefone 3325-0997, ou com a Subsecretaria Municipal de Políticas para a Juventude: 3314-3577.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG