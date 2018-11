Parlamentares encerram sessão ordinária por falecimento de ex-deputado

A morte do ex-deputado estadual Pedro Pereira Dobes, na manhã de terça-feira (6), foi comunicada em plenário durante a sessão ordinária. O anúncio foi feito após as discussões e deliberações da Ordem do Dia e em seguida a sessão foi encerrada. Dobes exerceu seu mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul – pelo então PMDB – de 1987 a 1991 durante terceira legislatura da Casa de Leis.

“Enquanto presidente desta Casa de Leis, nós queremos manifestar nosso sentimento de pesar e solidariedade à família do ex-deputado estadual Pedro Dobes. Um parlamentar combativo, atuante na sua época, defensor das causas sociais, que tinha envolvimento grande, principalmente, com a comunidade campo-grandense. Que ele possa continuar sendo, como foi em vida, fonte de luz e inspiração para todos os membros desta Casa”, declarou o deputado Junior Mochi (MDB), presidente da Assembleia Legislativa.

Na de Casa de Leis, o ex-parlamentar também foi representante das cidades de Sidrolândia, Maracaju, Glória de Dourados, Antonio João e Bodoquena. Dobes era formando em Direito, mas dedicou parte de sua carreira à área de Comunicação. No Legislativo municipal, foi vereador de Campo Grande.

“O Pedro era uma pessoa que tinha um profundo conhecimento de Administração Pública. Veio para a Assembleia, foi meu colega aqui, foi primeiro secretário da Casa e teve uma visão importante de tudo aquilo que o Estado merecia ter através do Legislativo. Teve um comportamento ilibado, tínhamos grande respeito por ele e ele por nós. Foi uma pessoa que no parlamento fez diferença. Infelizmente, faleceu e sentimos muito isso”, enfatizou o deputado Maurício Picarelli (PSDB).

Créditos ALMS

Comentários