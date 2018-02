Parque Jacques da luz será entregue para Moreninhas com piscinas reformadas

As melhorias estão chegando de forma intensa neste início de ano nas Moreninhas, resultado da união de forças entre as associações de moradores da região e o líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD). O Parque Jacques da Luz passou por limpeza e manutenção nesta terça-feira (30/1), com poda da grama e higienização de algumas áreas.

Em visita feita ao Parque Jacques da Luz, nesta quarta-feira (31/1), o prefeito Marquinhos Trad (PSD), acompanhado do vereador Chiquinho Telles, anunciou o início da reforma das piscinas do Parque Jacques da Luz. A intenção é que a obra seja concluída ainda este ano.

Na oportunidade, o Prefeito lembrou que “nem os azulejos estavam mais aqui quando iniciamos nossa gestão. Este e outros parques estavam abandonados, depredados”. Ele garantiu que todos os parques da cidade serão recuperados.

Para o vereador Chiquinho Telles, a reforma das piscinas do Parque Jacques da Luz beneficiará toda a região das Moreninhas, devolvendo aos moradores essencial área de lazer e esportiva. “Com apoio do prefeito Marquinhos, já conseguimos beneficiar a região das Moreninhas com o atendimento de importantes indicações, que vão desde limpeza pública, operações tapa-buracos, iluminação, e agora com a melhoria da infraestrutura do Parque Jacques da Luz”.

O Vereador comemorou ainda a entrega realizada, nesta quarta-feira, de 90 kits de uniformes das alunas do projeto desenvolvido desde o ano passado, no Parque Jacques da Luz. Cada integrante recebeu uma bolsa com redinha, colan, meias e sapatilhas. “A comunidade das Moreninhas vai poder contar também com a retomada das aulas de yoga, mais um pedido nosso que o prefeito atendeu”.

CRÉDITO: Assessoria do Vereador Chiquinho Telles

