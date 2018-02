Parte de viaduto desaba no centro de Brasília/DF

Desabou no final da manhã de hoje (6) um pedaço de um viaduto na área central de Brasília/DF. De acordo com a defesa civil até o presente momento não há informações sobre vítimas.

Das três vias de sustentação duas desabaram que ficam no sentido sul. A helicóptero da Rede Globo flagrou o momento ao menos dois carros que estariam estacionados sob o Eixão. Ficaram soterradas também mesas da Churrascaria Floresta.

Câmeras de monitoramento do departamento de Estradas e Rodagem do DF não registraram o momento do desabamento, pois de acordo com os agentes estavam viradas para um outro lado.

Se deslocaram para o local do acidente todas as viaturas do Corpo de Bombeiros. E a Polícia está tentando identificar os proprietários dos carros estacionados no local do acidente.

