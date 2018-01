Partidos e movimentos sociais lançam comitê em defesa de Lula

Neste sábado (13), partidos, movimentos sociais e sindicais lançarão o “comitê popular em defesa da democracia e pelo direito de Lula ser candidato”. O evento acontecerá às 9 hs, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT-MS), na travessa Edgar Gomes, 49, região central da Capital.

Os comitês funcionarão nas sedes do PT locais, de movimentos sociais, sindicais e residências de apoiadores que deverão mobilizar e informar a população sobre o processo e os atos públicos em defesa da candidatura do ex-presidente Lula.

Já foram criados comitês em pelo menos 12 Estados: RJ, CE, PR, DF, GO, AM,SE, PE,MG, AL, RS e PI. Em Mato Grosso do Sul quem puxa a criação do comitê são as seguintes entidades e movimentos: PT, PCdoB, CUT, CTB, MST e Frente Brasil Popular-MS.

O evento também servirá para organização da caravana que vai até Porto Alegre (RS) acompanhar o julgamento do ex-presidente Lula, no próximo dia dia 24. São esperados pelo menos dois ônibus nesta caravana.

