Passageiro é lançado para fora de carro em capotamento na Capital

Uma colisão entre dois veículos deixou duas pessoas feridas. O acidente ocorreu na Rua Neder com a 25 de Dezembro, nesta manhã de quarta-feira (22), em Campo Grande/MS.

OS bombeiros informaram que o veículo Celta teria invadido a preferencial ocasionando a colisão com o Fiat Uno que retornava de uma Novena da Igreja Perpétuo Socorro. Com o impacto o Uno capotou várias vezes e um dos ocupantes foi lançado para fora do veículo. Os dois passageiros foram socorridos e encaminhados a Santa Casa. As mulheres recusaram atendimento médico.

