Passageiro é preso transportando maconha em ônibus

CAMAPUÃ-MS (Correspondente) – Homem é preso transportando 49 Kg de maconha. O fato ocorreu no domingo (17) no Km 198 da BR-060 em Camapuã/MS. A equipe policial deu ordem de parada a um ônibus de viagem que saiu de Campo Grande/MS com destino à Goiânia/GO. No momento da abordagem um dos passageiros demostrou um nervosismo e ao ser revistado foram encontrados em suas bagagens os entorpecentes. Ele declarou que receberia pelo transporte ilícito R$ 2 mil reais. Preso em flagrante responderá pelo crime de tráfico de drogas e foi recolhido ao xadrez.

