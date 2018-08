Patrão é morto por funcionário a pauladas

LADÁRIO-MS (Correspondente) – Luiz Gustavo Merlo (25) foi preso após matar o patrão, Roosevelt Gonçalves Serejo (69) com golpes de madeira na cabeça. O assassinado aconteceu nesta segunda-feira (30), em Ladário/MS.

O autor num primeiro momento dize a polícia que encontrou o corpo do empregador já sem vida. A atitude do rapaz gerou desconfiança nos militares que passaram a vigiar o suspeito e descobriram em sua casa vários objetos da vítima. Como televisão, botijão de gás e frigobar. O carro do idoso foi localizado numa oficina mecânica. O proprietário do local confirmou que Luiz havia deixado o veículo no local.

Na delegacia ele confessou o crime relatando que cometeu o assassinato em virtude de uma dívida.

