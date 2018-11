Paulo Corrêa comenta ataques a bancos e lojas em Chapadão do Sul

A ação de uma quadrilha que explodiu caixas eletrônicos e cofres de agências bancárias, na cidade de Chapadão do Sul, levou o deputado Paulo Correa (PSDB) à tribuna da Casa de Leis na última quinta-feira (8). O parlamentar classificou a atividade, ocorrida na madrugada de ontem (7), como “um plano orquestrado, com ações cinematográficas de violência” e pontuou o medo dos moradores.

“A população está totalmente assustada e traumatizada. Casas distantes cerca de 50 metros de onde ocorreram as explosões tiveram os vidros quebrados. Eu fiquei chocado com as fotos que vi. O cara encapuzado com fuzil na mão como se fosse um palco de guerra. Isso não é comum em MS, muito menos em Chapadão, que vive do agronegócio. Quero registrar meu pesar e meu descontentamento”, disse o deputado. Correa cobrou mais ações na área da segurança. “Temos muito que fazer pela nossa polícia, o crime organizado cresceu”, afirmou.

Em aparte, o deputado Barbosinha (DEM) também defendeu ações para combater esse tipo de crime. “Isso reforça a necessidade de policiamento de fronteira para impedir o tráfico de armas pesadas. Os criminosos escolhem cidades estratégicas para agir, com pouco policiamento e dificuldades do reforço policial chegar rapidamente à localidade. É preciso reforçar a segurança não só com mais pessoas, mas com trabalho de inteligência”, analisou Barbosinha.

Para o deputado Cabo Almi, é necessário apoio do governo federal para combater o crime organizado. “O Ministro da Justiça fez compromisso de visitar o Estado com frequência, mas não voltou mais. Mato Grosso do Sul exige cuidado especial, porque é corredor do crime. Tem que aumentar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Se fecharmos aqui, os índices de violência diminuem”, defendeu.

