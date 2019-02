PC CRIA “ZONA DE EXCLUSÃO” PARA ASSESSORES

Ato proíbe contatos em áreas e isola deputados

O presidente da ALMS, Paulo Correia, inventou mais uma nesta semana: áreas proibidas para a entrada de assessores. A política de isolacionismo é o primeiro passo para promover o afastamento de deputados de suas assessorias, ficando, portanto, mais fáceis de serem “convencidos” pelo atual presidente.

A política de isolacionismo seria o primeiro passo para PC ter nas mãos os deputados. A receita utilizada é a mesma da FIEMS, que tem influenciado o mandato do atual presidente. Por lá as assessorias também não são bem-vindas.



MANOBRA HISTÓRICA

Isolar ou promover o isolamento é o primeiro passo para controlar pessoas sejam elas quais forem. Essa estratégia foi criado na Alemanha de Adolf Hitler pelo III Reich, e foi assim que aquele país caiu no conto da raça pura ariana. Na Itália Benito Mussolini “El Duce” também enveredou pelo mesmo caminho.

Quando se isola a pessoa – seja ela de qualquer nível intelectual for ou detentora de qualquer poder – ela se torna mais fácil de ceder aos argumentos, portanto, muito mais manobrável. Sem assessores deputados perdem a argumentação por falta de informações ou acréscimos às suas argumentações, e aí entra o isolador com toda a segurança de que não haverá controvérsia.

HISTÓRIA DO BEIJA-MÃO

PC está decidido a fazer um mandato pessoal nem que ele seja meteórico. Nesta semana ele chamou ao seu gabinete donos de pequenos órgãos de imprensa (rádios e jornais) para dizer-lhes do seu decisivo passo para o controle absoluto da Assembleia.

Sentado sobre a poderosa cadeira da presidência, mandava entrar os “visitantes”, olhava-os fixamente nos olhos e mantinha o seguinte diálogo sem controvérsia: “Agora, sou eu quem dá as cartas…; esqueçam o “Zé” (referindo-se ao 1º Secretário da Mesa Diretora José Teixeira). Tudo agora está nas minhas mãos…”.

Dessa forma ele informou e deu o repasse naqueles que se prontificaram em ouvi-lo, concordando ou não com a situação.

DOCUMENTO ESCAPA

O documento da política segregacionista dos assessores escapou das mãos do poderoso PC e caiu nas mãos da imprensa. Acreditamos que tenhamos sido os últimos a recebê-lo, mas tivemos o tempo maior para poder analisá-lo, comparando-o às perigosas e anticoagulantes providências internas tomadas pelo atual presidente.

O “ato” – não institucional como aqueles do Regime Militar – de nº 02/2019, de 14/02/2019, proíbe a presença de assessores nos seguintes locais: Sala anexa ao Plenário, Sala anexa ao Salão de Reuniões da Presidência, esta última área de uso exclusiva apenas dos deputados.

MANOBRA PARA IRRITAR GENTE GRANDE

As atitudes de PC Corrêa parecem que tem por escopo irritar o 1º Secretário da Mesa que se mantém vigilante e impávido. Elas parecem tender a tornar a convivência entre esses dois personagens impossível. Trata-se de uma guerra de nervos aonde o atual presidente parece ignorar que o Regimento Interno divide as funções entre o presidente e demais membros da Mesa Diretora.

O deputado Zé Teixeira parece não se abalar com as matreirices do atual presidente, pois permanece intrépido observando-o à distância. Na condução das sessões conversam apenas o necessário regimental. Um estuda o outro à espera do momento que fatalmente chegará.

Amigos estão colocando panos quentes para que tudo termine bem, o que é pouco provável.

