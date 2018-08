Peão de rodeio morre durante manejo com gado

CAMAPUÃ-MS (Correspondente) – O peão Gabriel Melhado (34) morreu após um acidente com um cavalo. O fato ocorreu na tarde de quarta-feira (15), em Camapuã/MS.

De acordo com João Francischini, contador da família; o acidente ocorreu durante o manejo do gado. O animal se ajustou e caiu sobre o pecuarista. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital do município, mas devido à gravidade foi transferido a Capital, mas morreu no percurso até Campo Grande/MS.

O velório está sendo realizado no plenário da Câmara Municipal e o sepultamento ocorrerá no período da tarde, no cemitério do Bairro Alto, em Camapuã.

Comentários