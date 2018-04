Pecuarista é autuado por exploração ilegal de madeira

Em uma operação nas propriedades rurais do município, Policiais Militares Ambientais de Aquidauana, que trabalham na operação Dia do Trabalhador, autuaram no último dia (28), uma empresa agropecuária por exploração ilegal de madeira nobre em sua propriedade. Foram localizadas diversas árvores de aroeira derrubadas sem autorização ambiental.

A empresa de agronegócios, que possui domicílio jurídico em Campo Grande, realizou o corte de grande quantidade de árvores pela raiz com uso de máquinas e cortava as toras com motosserras. As atividades foram paralisadas e a madeira e motosserras foram apreendidas. A empresa foi autuada administrativamente e multada em R$ 48.000,00. Os responsáveis também responderão por crime ambiental, que prevê pena seis meses a um ano de detenção.

Comentários