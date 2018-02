Pecuarista é multado em R$ 9 mil por desmatamento ilegal

A PMA durante fiscalização realizada em uma fazenda em Jaraguari/MS constatou-se que um pecuarista, 69 anos suprimiu 9,04 hectares de vegetação sem autorização ambiental, em sua fazenda.

O desmatamento foi constato via imagem de satélites e as medidas tomadas com o uso de GPS. Parte da madeira suprimida ainda se encontrava na propriedade em meio a pastagem. As atividades de degradação foram interrompidas.

O infrator que reside em Campo Grande foi autuado e multado em R$ 9.000,00 e responderá pelo crime de ambiental que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O pecuarista ainda foi notificado a apresentar um plano de recuperação ambiental junto ao órgão competente.

