Pedestre atropelado por Deputado Federal tem sedação retirada

Após ser reavaliado pela equipe médica da Santa Casa foi retirado a sedação do pedestre (54) atropelado pelo Deputado Federal Dagoberto Nogueira. A vítima segue internada em observação.

ACIDENTE

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) se envolveu num acidente na manhã do último domingo (25), quando atropelou um pedestre em frente ao Parque das Nações Indígenas. Dagoberto foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo. De acordo com o parlamentar o pedestre seguia correndo pela via desatendo pois estaria usando um fone de ouvido e ao atravessar foi colidido pelo seu carro um Kia Sorento. A vítima foi socorrida pelos bombeiros que o encaminharam a Santa Casa com um corte na cabeça. O caso foi registrado na Depac Centro.

Comentários