Personalidades que lutam contra o racismo serão homenageadas na ALMS

A agenda de eventos na Assembleia Legislativa de 18 a 24 de novembro tem destaque para a solenidade de entrega da Comenda Zumbi dos Palmares. Instituída pela Resolução 036/2009, de autoria do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), a honraria visa reconhecer personalidades e entidades que atuam no combate ao racismo e na promoção da igualdade racial no Estado.

O evento acontecerá no Plenário Júlio Maia, a partir das 19h30 de terça-feira (20), Dia Nacional da Consciência Negra. A comenda leva o nome de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência negra contra a escravidão. “Temos que celebrar a data e homenagear quem diariamente trabalha para que o racismo perca força não só no nosso Estado, mas em todo o Brasil”, afirmou Amarildo.

Quarta-feira (21), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) estará reunida para apresentar a análise dos aspectos legal e constitucional dos projetos dos deputados estaduais, Governo do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Lidio Lopes (PATRI), Barbosinha (PSDB), Enelvo Felini (PSDB), Renato Câmara (MDB) e Cabo Almi (PT) compõem a comissão.

As terças, quartas e quintas-feiras acontecem as sessões plenárias, a partir das 9h. Todos os eventos da Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9.

