Pescador é preso e multado com caça abatida

Policiais Militares Ambientais de Costa Rica fiscalizaram na última quinta-feira (18) de madrugada, denúncia de caça e pesca predatória que estaria ocorrendo no rio Sucuriú, nas proximidades da BR 060, na altura do km 62, no município de Paraíso das Águas. No local, em um anexo à casa do denunciado, foram encontradas três espingardas, petrechos para recarga de munição (espoleta, pólvora e chumbo), redes de pesca (petrecho proibido) e uma cabeça de jacaré jogada no quintal.

Os Policiais encontraram ainda em um freezer, 25 kg de pescado, carnes e linguiças (que serão periciados), mas que se suspeitam serem de animais silvestres. O infrator (48) não estava no local, mas seus irmãos confirmaram que todo material encontrado lhe pertencia. A PMA realizou diligência durante todo o dia de ontem (18) e hoje pela manhã, porém, não conseguiu prender o criminoso.

As armas e munições ilegais, os petrechos de pesca ilegais, a carne e o pescado, com características de ter sido capturado com petrechos ilegais do tipo rede, foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas. Mesmo não sendo preso, o infrator responderá por crimes de pesca e caça predatórias. A pena por pesca ilegal é de um a três anos de detenção. Para a caça a pena é de seis meses a um ano de prisão. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 6.060,00 pela caça e pesca predatória.

