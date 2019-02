TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Pescadores encontram um corpo aparentando ter 40 anos as margens do Rio Paraná, na tarde desta quarta-feira (13), no distrito de Jupiá, em Três Lagoas/MS. A Pericia esteve no local e não identificou, mas de violência no cadáver. A Polícia investiga o caso como morte a esclarecer.

