PF apreende 50,8 kg de cocaína em um veleiro

Na madrugada do último dia (22/12), a Polícia Federal prendeu em flagrante, no litoral de Paraty/RJ, um esloveno de 52 anos e apreendeu 50,8 quilos de cocaína que estavam escondidos no assoalho de um veleiro. Testes preliminares apontaram alto grau de pureza da droga. A ação é parte da Operação Conexão Verde.

As investigações da PF identificaram que o suspeito vinha do país da costa africana com o objetivo de abastecer a embarcação com a substância entorpecente e tinha, como destino final, o continente europeu.

O esloveno já havia sido detido anteriormente em Cabo Verde por tráfico internacional de armas de fogo e já havia entrado em território brasileiro de forma irregular. Ele será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O crime por tráfico internacional de drogas pode chegar a 15 anos de reclusão.

CRÉDITO: Assessoria da Policia Federal do Rio de Janeiro

