PF deflagra Operação Delivery e prende servidor da Câmara dos Deputados

Vinte e três pessoas acusada de vender drogas a servidores públicos da Esplanada dos Ministérios foram presos pela Policia Civil durante a Operação Delivery deflagrada hoje (6).

Dentre os presos estão Daniel Lourival Azevedo, secretário parlamentar, servidor da Câmara dos Deputados e a ex-estagiária da Procuradoria-Geral da República Marcela Galdino da Silva.

Rogério Henrique de Oliveira, delegado da 5ª Delegacia de Polícia Civil informou que um total de 28 mandados de prisão, 35 de busca e apreensão. Ainda segundo o delegado Marcela fornecia uma espécie de consultoria jurídica ao grupo. Ela instruía o grupo como e em que quantidade o entorpecente deveria ser transportado para que não configurasse o tráfico.

De acordo com as investigações o secretário é acusado de fazer uso dos carros da Câmara no transporte da droga. O parlamentar não foi identificado pela corporação, mas tinha conhecimento do fato. Pois mantinha contato com os traficantes e usava o carro no transporte da substância.

O delegado ainda afirmou que a droga oferecida era de alta qualidade e os usuários eram pessoas de alto padrão da capital federal. Já foram identidades pela polícia entre 40 a 50 ‘clientes fiéis’ à organização criminosa.

O próximo passo da polícia é intimar todas as pessoas para que sejam ouvidas.

Comentários