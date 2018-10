PF frustra resgate de traficante

A PF, em ação conjunta com as autoridades do Paraguai, frustrou, no fim da noite de quinta-feira (4), um plano que visava resgatar um traficante brasileiro no Paraguai. Cinco brasileiros que pretendiam libertar o traficante Marcelo Piloto foram presos. O traficante é acusado de chefiar uma facção criminosa que atua no fornecimento de entorpecentes para o Brasil.

Os presos são: Alan Neves da Conceição; Juarez Italo Paiva Neto; Marisa de Souza Penna; Thiago Lucas Gonçalves; Wanderson Ferreira de Paula Silva.

Comentários