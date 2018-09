PF prende casal na Operação Ouro de Ofir

A terceira fase da Operação Ouro de Ofir está sendo deflagrada pela PF em Campo Grande/MS. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva.

Dois suspeitos foram presos acusados de aplicar golpes milionários em todo o país. Uma terceira pessoa que não é alvo da operação foi autuado em flagrante por portar arma e droga em casa. De acordo com a PF a dupla continuava a vender cotas de investimento com promessa de retorno maior, mesmo após a prisão dos chefes do grupo. Os alvos responderão pela participação no cometimento dos delitos de estelionato, falsificação de documentos, falsidade ideológica e organização criminosa.

