Picarelli protocola no MPF pedido de providências sobre aterro sanitário de Rio Verde

O deputado estadual Mauricio Picarelli (PSDB) protocolou hoje (20/07) no Ministério Público Federal um Pedido de Providências em relação à instalação do Aterro Sanitário do município de Rio Verde, localizado a 200 km da Capital. A estrutura deverá receber lixo de Rio Verde e de outros municípios da região, ampliando a possibilidade de contaminação com o volume depositado.

Picarelli visitou a região e recebeu denúncias de moradores sobre a instalação que pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente, além de prejudicar a saúde de moradores de Rio Verde. “Nosso objetivo é fazer com que o Ministério Público examine se a criação de um aterro naquela região é adequada às normas ambientais e também para a vida da população. Rio Verde tem um forte potencial ambiental e turístico que é referência no Estado e conta com diversos rios em toda a região”, afirma o deputado Picarelli.

A previsão é que o aterro seja construído no Corredor Público, conhecido como estrada do Colégio Rural. A estrutura vai receber resíduos sólidos urbanos e domiciliares da Classe II, que pela classificação da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – são compostos por materiais biodegradáveis, mas com potencial de combustão e de solubilidade na água. A estrutura poderá receber também lixo hospitalar. Conforme o projeto, o aterro poderá receber até 80 toneladas de resíduos sólidos por dia.

“Os moradores protestam em razão de uma possível contaminação do lençol freático e dos rios que abastecem a cidade e garantem a água nos balneários da região, responsáveis por atrair turistas, movimentar a economia e a geração de empregos, especialmente no período de Carnaval e durante os feriadões. Queremos o Ministério Público atento para que Rio Verde não deixe de ser um patrimônio ambiental em nosso Estado”, destaca o deputado Mauricio Picarelli.

Os moradores de Rio Verde promovem o movimento “Lixo do Norte Aqui não”. Com abaixo assinado eles alertam para os riscos de contaminação, a desvalorização imobiliária, a geração de mau cheiro e a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

Conforme a especificação técnica encaminhada em março para o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), a área do aterro será de 8 hectares e estará a pouco mais de 1Km do aglomerado urbano e a 208 metros do córrego Grota do Gentil. O empreendimento tem vida útil de 19 anos.

O deputado Picarelli solicita ao Ministério Público a verificação do processo que resultou na concessão da Licença Prévia e outras autorizações para execução da obra de instalação do aterro sanitário de Rio Verde.

Outro pedido de providência também foi protocolado por Picarelli no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

Comentários