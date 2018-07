Piloto de Moto bate em carro parado no sinal vermelho

Um piloto de moto (31) ao tentar uma ultrapassagem colidiu na traseira de veículo HB20 parado no semáforo. Com o impacto ele foi arremessado por cima do carro. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), na av. Afonso Pena próximo ao Shopping, em Campo Grande/MS.

Apesar da gravidade do acidente ele sofreu apenas escoriações no braço e reclamava de dores lombares e foi encaminhado pelos bombeiros a UPA do Coronel Antonino.

Uma viatura do Choque que passava no momento do acidente auxiliou na ocorrência.

Comentários