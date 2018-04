Piloto de Moto bate em viatura dos Bombeiros

IVINHEMA-MS (Correspondente) – Um acidente entre uma moto e uma viatura dos bombeiros deixou duas pessoas feridas. Fato aconteceu na noite de segunda-feira (23), em Ivinhema/MS.

O piloto da moto J.F.S colidiu com a porta da viatura, que entrava no quartel. O rapaz sofreu escoriações no joelho e um corte na testa. O Capitão Paiva foi atingido por estilhaços do para-brisa. Os passageiros Cabo Napoleão e o Sargento Roberto não se feriram. Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Comentários