Um piloto de moto (41) foi atropelado por um coletivo nesta manhã de quarta-feira (19), na Avenida Júlio de Castilho com a Rua Yokoama.

O acidente ocorreu no momento que o motorista (38) do transporte público fazia a conversão. A vítima foi socorrida e encaminhada a UPA do Universitário com escoriações.

