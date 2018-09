PL garante atendimento escolar especializado para aluno com transtornos específicos

Grande parte das escolas não disponibiliza um atendimento escolar especializado. Pensando nas crianças que precisam eliminar as barreiras para a plena participação e aprendizagem com autonomia, o deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB) apresentou na sessão de quarta-feira (19) Projeto de Lei que institui em Mato Grosso do Sul o Programa de Diagnóstico e Tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), do Transtorno Desafiador Opositivo (TDO), do Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC) e da Dislexia.

Conforme a proposta, o programa inclui atendimento escolar especializado, em caráter preventivo, que deverá ter início na educação infantil, em creches e pré-escolas. A proposta pedagógica deverá apoiar, complementar, suplementar e substituir, em alguns casos, os serviços educacionais comuns, em consonância com a sintomatologia do distúrbio, de modo a promover o desenvolvimento de potencialidades dos estudantes.

“O isolamento social e a constante crítica ao comportamento dessas crianças com TDAH, TDO, DPAC e dislexia são reflexos da dificuldade de um diagnóstico precoce. O atendimento educacional especializado deve ser garantido aos alunos com essas características para melhorar a condição para aprendizagem e convívio com outros alunos, professores, pais e toda a sociedade”, conclui Picarelli.

