Plano Estratégico do Turismo de MS deve ser entregue até novembro

O Plano Estratégico do Turismo de Mato Grosso do Sul, proposto pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, deve ser entregue até novembro deste ano. As primeiras ações embasadas pela Lei Estadual do Turismo, que garante que as políticas públicas tenham continuidade, já começam a ser implementadas.

A iniciativa demonstra o incentivo de Reinaldo ao crescimento do setor no Estado. “O turismo é uma indústria de possibilidades enormes. Turismo é uma locomotiva de crescimento. É uma indústria sem chaminé que traz oportunidades”, enfatizou o governador.

A primeira das ações previstas em lei foi a criação do Conselho Estadual do Turismo (CET) que faz parte do Sistema Estadual de Turismo (SET-MS) e foi criado por meio da Lei nº 5.224, sancionada no dia 10 de julho de 2018.

A eleição e posse da diretoria que vai comandar o Conselho pelos próximos dois anos foi realizada em reunião na semana passada, ocasião em que também foi apresentado o decreto de criação, os objetivos e as expectativas da atuação do Conselho.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-MS), Marcelo Mesquita, e o diretor de marketing do Convention Visitors Bureau de Bonito, Rodrigo Coinete, foram eleitos como presidente e vice-presidente, respectivamente. Ao todo, 19 representantes de diversas entidades ligadas à cadeia do turismo no Estado fazem parte do Conselho.

A próxima ação é construir o Regimento Interno do CET que começará a ser discutido em reunião marcada para o dia 5 de setembro. A partir dele, serão definidos aspectos norteadores como periodicidade das reuniões e formato do Fórum de Turismo, evento de validação de estratégias e ações e de prestação de contas. Ainda, o Plano Estratégico do Turismo de MS para os próximos cinco anos, documento previsto em Lei para debater e construir estratégias integradas das entidades do turismo.

Comentários