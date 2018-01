PM apreende adolescente por porte ilegal de arma de fogo

CORRESPONDENTE AMANBAI/MS – Na noite do último domingo (21) no município de Sete Quedas/MS durante rondas ostensivas pela centro do município os militares avistaram dois ínvidos em uma moto que ao avistarem os policiais emprenharam fuga.

Durante o acompanhamento tático dos indivíduos conseguiram aborda-los na linha internacional que divide o município do pais vizinho. Em posse dos suspeitos foi encontrado um revolver com uma numeração raspada e ao revistar o motociclista o mesmo não portava documentos pessoais e nem do veículo.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências e a moto removida ao pátio do Detran.

