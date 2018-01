PM apreende três armas de fogo no fim de semana

Policiais Militares do 9ºBPM prenderam dois homens com cinquenta e cinco e cinquenta e dois anos de idade, no final de semana (5/7).

Por volta da 14h no Município de Taboco, a equipe de serviço através de denuncia de que um homem estaria de posse de uma arma de fogo.

De posse das informações e características repassadas, a guarnição de serviço realizou diligências pelas imediações visualizando o suspeito foi realizado a abordagem pessoal e então localizado uma Pt 380 taurus. O autor entregou também 10 unidades de munições de cal.357, e 71 de cal. 38 e 58 unidade cal 22.

Em Rochedo após ocorrência de lesão corporal por arma de fogo repassada pela Polícia Civil, à equipe PM de Rochedo com apoio da equipe de Corguinho diligenciou em busca do autor dos disparos, conseguindo localizá-lo em sua residência e que, após abordagem e vistoria no imóvel, a equipe logrou êxito em localizar uma arma de fogo.

A equipe Força Tática 9ºBPM, em rondas pelo bairro Jd Anache, visualizou um indivíduo em atitude suspeita, que ao avistar a viatura passou a empreender fuga através das ruas dos bairros adjacentes, sendo que após alguns minutos de acompanhamento, o indivíduo freou bruscamente, com isso, a viatura chocou-se com a motocicleta XT660, de cor preta, vindo causar a queda do suspeito, que estava de posse de uma arma calibre .38 CUSTER e mais 10 munições.

Destarte os autores e as armas de fogo apreendida foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.

