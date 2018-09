PM descobre ‘centro de drogas’ em motel

SÃO PAULO-SP (Correspondente) – PM descobre motel usado como centro de distribuição de drogas. No local foram apreendidos meia tonelada de maconha, duas pistolas e cinco carros. O fato ocorreu na noite de quinta-feira (20), na Zona Leste de São Paulo/SP.

Quando os policiais chegaram no motel, houve resistência por parte dos criminosos e dois foram baleados e mortos. No local havia mais pessoas residindo a convite do dono do motel, que disponibiliza somente 15% dos quartos a clientes.

A Polícia Federal investigará o caso como tráfico de drogas internacional.

