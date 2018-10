PM teria sido morto por ladrões de cobre

O corpo do policial militar Gilberto Mendes Valiente foi encontrado morto atrás de uma fábrica abandonada, localizada no Núcleo Industrial. O militar teria sido executado por assaltantes que invadiram o local para roubarem fios de cobre, nesta manhã de sexta-feira (19), em Campo Grande/MS.

As informações são de o cabo trabalhava no local como segurança e ao perceber a movimentação se deparou com os autores. Após entrar em luta corporal, o PM foi alvejado no peito provavelmente por um tiro de calibre 38.

Comentários