PMA apreende arma e munições e evita caça ilegal ao prender caçador que tentou fuga

Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização em uma região rural no município de Nova Andradina, a 8 km da cidade, e prenderam ontem (17), um infrator que praticava caça ilegal no local. A PMA abordou o elemento que estava em uma motocicleta e evadiu-se. Houve perseguição por 6 km até que os Policiais conseguiram alcançar o infrator.

Com o homem foi encontrada uma espingarda calibre 20, com duas munições. Ele também estava com mais seis munições do mesmo calibre no bolso e confessou que estaria praticando caça na região, porém, ainda não havia abatido nenhum animal silvestre. A arma e munições não possuíam documentação e foram apreendidas.

O caçador (52), residente em Nova Andradina, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde ele foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMMS

Comentários