PMA autua em R$ 10 mil dois caçadores presos pela Polícia Militar de Bataguassu por caça e abate uma anta e com armas ilegais

Policiais Militares Ambientais de Bataguassu foram acionados pela Polícia Militar daquela cidade hoje (10) de madrugada, devido a prisão de dois homens por caça ilegal nas proximidades do assentamento Santa Clara, a 72 km da cidade. A prisão deu-se quando os caçadores tinham abatido um animal silvestre da espécie Tapirus terrestris (anta), com uso de armas de fogo.

Os caçadores estavam em um veículo VW Gol, em uma estada vicinal. Além da anta, no veículo também foram encontradas duas armas utilizadas no abate do animal, sendo uma espingarda calibre 28 e outra calibre 22, com munições. As armas não possuíam documentação e foram apreendidas, juntamente com o animal.

Os infratores, de 20 e 44 anos, residentes no assentamento Santa Clara, receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde foram autuados por crime ambiental de caça ilegal e poderão pegar pena de seis meses a um ano e meio de prisão, devido a anta constar da lista de espécie em extinção.

Também responderão por crime de porte ilegal de arma, com pena prevista de dois a quatro anos de reclusão. A PMA autuou os infratores administrativamente e aplicou multa de R$ 5.000,00 para cada um pelo abate do animal.

