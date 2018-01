PMA autua em R$ 6 mil empresa goiana com carga de madeira ilegal apreendida pela PRF

Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste deslocaram-se ontem (10) à tarde, à BR 163, ao serem acionados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que reteve um caminhão carregado de madeira serrada, com suspeita que estaria sendo transportada ilegalmente.

No local, a PMA e a PRF verificaram que veículo, que fazia o percurso entre o local onde carregou em Brasnorte no estado do Mato Grosso, para a cidade de Tupã (SP), transportava 19 m³ de madeira serrada em diversos formatos, e o Documento de Origem Florestal (DOF) não constava o estado de Mato Grosso do Sul como itinerário. Essa exigência no documento ambiental de transporte é obrigatória e sua falta constitui-se em crime e infração administrativa. A identificação do itinerário serve para evitar que se retirem madeiras ilegais de outros locais com o documento.

O veículo e a madeira foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção. A empresa transportadora, que possui domicílio jurídico em São Fernando (GO) foi autuada administrativamente e multada R$ 6.000,00 pela PMA.

