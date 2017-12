PMA autua fazendeira em por degradação ambiental por assoreamento de rio

Policiais Militares Ambientais de Cassilândia realizavam vistoria nas propriedades rurais do município de Inocência e localizaram no último dia (22) em uma fazenda, diversas degradações ambientais em áreas protegidas de preservação permanente (APP). Na propriedade rural, a PMA verificou que o gado era mantido adentrando as áreas de matas ciliares de um córrego denominado Lageado que corta a propriedade.

A falta de conservação do solo na propriedade e o pisoteio dos animais fizeram com que surgissem processos erosivos do tipo ravina, de onde foram carreados sedimentos, causando assoreamento do córrego Lageado. A equipe mediu com GPS a área protegida degradada que perfez 3,5 hectares.

As atividades foram paralisadas. O fazendeiro (58), residente em Três Lagoas, foi autuado administrativamente e multado em R$ 20.000,00. O autuado também responderá por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena é de um a três anos de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar junto ao órgão Ambiental Estadual um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA).

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMMS

