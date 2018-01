PMA autua fazendeiro paulista em R$ 30 mil por degradação de matas ciliares e construção de represa ilegalmente

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Bataguassu realizava fiscalização ontem (8) à tarde, nas propriedades rurais do município de Santa Rita do Pardo, a 30 km da cidade, e autuou um proprietário rural por degradação de matas ciliares (área protegida de preservação permanente – APP) e por construir represa ilegalmente. A PMA flagrou na propriedade, uma máquina pá-carregadeira e uma máquina de esteira, sendo utilizadas na construção de uma represa sem autorização do órgão ambiental competente.

Além disso, o infrator (77) degradou as matas ciliares (área protegida) do córrego onde estava sendo construída a represa. As atividades foram paralisadas e as máquinas foram apreendidas. O infrator, residente em Lucélia (SP), foi autuado administrativamente e multado em R$ 30.000,00. O autuado também responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção.

O fazendeiro foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental um plano de recuperação da área degradada (PRADA).

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMMS

