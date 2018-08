PMA autua fazendeiro por desmatamento ilegal

Em fiscalização ambiental realizada em uma fazenda no município de Ponta Porã ontem (29), a PMA do Pelotão de Dourados constatou que um pecuarista de 36 anos suprimiu 47,08 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental em sua fazenda. As medidas foram tomadas com uso de GPS e o desmatamento fora descoberto por imagem de satélites, durante os trabalhos referentes à operação Cervo-do-Pantanal.

O pecuarista suprimiu a vegetação entre 2013 e 2015 e não possuía autorização ambiental para a atividade. No lugar da floresta desmatada havia pastagem e parte da madeira pertencente à vegetação retirada encontrava-se em leiras no local. As atividades foram interditadas.

O infrator, residente em Ponta Porã, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 48.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

A PMA continua realizando vistorias relativas à operação Cervo-do Pantanal contra o Desmatamento, em parceria com o Ministério Público Estado (MPE), nas propriedades rurais. Em todo o Estado, no primeiro semestre foram 63 proprietários rurais autuados, sendo vistoriado um total de 1.807,75 hectares de desmatamentos ilegais e foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 1.361.828,00.

