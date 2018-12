PMA autua pecuarista por desmatamento ilegal

Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizaram hoje (6) vistoria em área desmatada ilegalmente em uma propriedade rural, localizada no município e verificaram que um fazendeiro suprimiu 38 hectares de vegetação nativa, medidos em GPS e constatados também com imagens de Drone. O local estava sendo preparado para formação de pastagens, sem a licença ambiental. Parte da madeira produto do desmatamento das espécies farinha-seca, faveiro e pau-terra, ainda estavam no local.

O infrator (62), residente em Anaurilândia, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 38.000,00. As atividades foram interditadas. Ele responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O infrator também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

