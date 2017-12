PMA autua pescador por pescar durante a piracema no córrego Gameleira na Capital

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande receberam informações de que um elemento estaria pescando durante o período de defeso (piracema) na região da gameleira, nas proximidades do perímetro urbano da Capital. A equipe foi ao local ontem (19) e localizou um homem de 29 anos, que iniciava a pescaria no córrego Gameleira.

Os Policiais abordaram o infrator e apreenderam com ele cinco molinetes com varas e uma bolsa com materiais de pesca. O autuado, residente no bairro Aero Rancho em Campo Grande, responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMMS

