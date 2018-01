PMA autua produtor rural por desmatamento ilegal de 4 hectares de vegetação nativa

Durante fiscalização ambiental em propriedades rurais do município de Nioaque hoje (9), Policiais Militares Ambientais de Jardim localizaram uma área de vegetação nativa desmatada ilegalmente. No Assentamento Palmeira, o proprietário rural do lote 88, derrubou vegetação de grande e médio porte e não possuía autorização ambiental para a atividade. A vegetação desmatada encontrava-se em leiras no local.

Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 3,6 hectares destruídos. As atividades foram interditadas e o proprietário rural (38), residente em Nioaque, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 1.080,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

